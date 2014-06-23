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أبو تريكة: الجزائر غيرت العقلية العربية

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أبو تريكة: الجزائر غيرت العقلية العربية أبو تريكة: الجزائر غيرت العقلية العربية

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل أن أداء الجزائر أمام كوريا الجنوبية كان بسبب تغيير العقلية العربية في اللقاء الذي انتهى برباعية مقابل هدفين.

وفازت الجزائر محققة انتصارا تاريخيا لأول مرة منذ 32 عاما في بطولات كأس العالم، ليس فقط الفوز وإنما بنتيجة قياسية كأول منتخب عربي يسجل برباعية.

وقال أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية: "المستوى الذي ظهر به شباب الجزائر، والشخصية القوية أن تفوز بأربع أهداف كل هذا جديد على الكرة العربية".

وأضاف "الجزائر غيرت العقلية العربية بأن تسجيل هدفا أو هدفين ثم تتراجع لتحافظ عليهما بدون مبرر .. ولكن الجزائر فعلت العكس، سجلت أربعة أهداف".

وأتم أبو تريكة "الجزائر امتلكت أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق".

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