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مرتضى: الجيش لن يبيع لاعبيه للأهلي بسبب ' يسقط حكم العسكر '

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مرتضى: الجيش لن يبيع لاعبيه للأهلي بسبب ' يسقط حكم العسكر ' مرتضى: الجيش لن يبيع لاعبيه للأهلي بسبب ' يسقط حكم العسكر '

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن طلائع الجيش لن يبيع لاعبيه للأهلي بسبب هتافات جماهيره المسيئة للقوات المسلحة.

وكان الأهلي قد أبدى اهتمامه بضم أيمن حفني ووليام جيبور وإسلام جمال لاعبي طلائع الجيش قبل اقتراب الزمالك من ضمهم.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية "الجيش لن يبيع لاعبيه لنادي جماهيره صنعت لافتات لسب المشير ووزير الدفاع السابق".

وتابع "كيف للجيش أن يبيع لاعبيه لنادي بعض جماهيره تهتف (يسقط حكم العسكر) في حين أن ناد آخر يحترم بيادة كل عسكري مصري".

وأكمل "خاطبنا قيادات الجيش للدخول في مفاوضات مع حفني، والعلاقات المحترمة بيننا تجعلنا أقرب لحسم الصفقات لأنها مستحيل أن تنتقل للأهلي".

وأشار مرتضى أن تفضيل الشرطة لانتقال الثلاثي أحمد دويدار ومعروف يوسف وخالد قمر للزمالك كان أيضا بسبب هجوم جماهير الأهلي الدائم على الداخلية.

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