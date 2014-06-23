الإسماعيلي: الزمالك لديه الأولوية في ضم لاعبينا

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه عقد اتفاقية توأمة مع الزمالك بحيث تكون الأولوية في ضم اي لاعب في الدروايش للنادي الأبيض.

ويجتمع أبو السعود مع مرتضى منصرو رئيس الزمالك في دبي على هامش عدد من اللقاءات الخاصة لحسم العديد من الأمور.

وقال أبو السعود في تصريحات تلفزيونية "اجتمعت بمرتضى في الإمارات واتفقنا على عقد توأمة بين الناديين".

وتابع "الزمالك لديه الأولوية في ضم أي لاعب في الإسماعيلي، فإذا أردنا أن نبيع لاعب سنعرضه على الزمالك أولا".

وأكمل "كما أن لنا أولوية في الحصول على أي لاعب ينوي الزمالك الاستغناء عنه".

واعترف رئيس الدراويش بوجود مفاوضوات مع النادي الأبيض حاليا لانضمام جون انطوي مهاجم الدراويش ومحمد عواد حارس المرمى إلى الزمالك.

كما أشارت تقارير صحفية غلى رغبة الزمالك في ضم عمرو السولية وحسني عبد ربه أيضا.