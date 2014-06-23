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رينا: سأحقق حلمي باللعب في المونديال

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رينا: سأحقق حلمي باللعب في المونديال رينا: سأحقق حلمي باللعب في المونديال

كوريتيبا، (إفي): أكد بيبي رينا حارس مرمى منتخب إسبانيا أنه سيحقق حلمه بالمشاركة في مباراة ببطولة كأس العالم، وذلك امام أستراليا في ختام جولات المجموعة الثانية بمونديال البرازيل.

وسيعطي مدرب الماتادور فيسنتي ديل بوسكي الفرصة للاعبين البدلاء للمشاركة أمام أستراليا في مباراة لتحصيل الحاصل بعد تأكد خروج حامل اللقب من الدور الأول في كبرى مفاجآت البطولة، عقب خسارتين متتالتين امام هولندا 1-5 وتشيلي 0-2.

وأوضح رينا خلال مؤتمر صحفي "سأحقق حلما يراود أي لاعب في العالم، لم يسبق لي اللعب في البطولة رغم التتويج بها في النسخة الماضية بجنوب أفريقيا، الظروف مختلفة، سنحت لي الفرصة وأنا سعيد بها".

وشدد حارس نابولي الإيطالي على أن المناخ داخل في مونديال البرازيل "هو نفسه الذي تعايشه اللاعبون خلال الإنجازات السابقة، وأن الإخفاق غير مرتبط بأسباب غير كروية".

كما طالب بإختتام البطولة بشكل جيد من خلال تحقيق الفوز وترك انطباع طيب بعد هزيمتين.

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