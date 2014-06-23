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قصة شعر رونالدو الجديدة تضامنًا مع الطفل “أورتيز”

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قصة شعر رونالدو الجديدة تضامنًا مع الطفل “أورتيز” قصة شعر رونالدو الجديدة تضامنًا مع الطفل “أورتيز”

قصة شعر رونالدو

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين، عن سر قصة شعر النجم البرتغالي وصاحب جائزة أحسن لاعب للعام الماضي كريستيانو رونالدو الجديدة، حيث اوضحت أن السر يكمن في لفتة كريمة تجاه صبي صغير في إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة – في تقرير لها على صفحتها الإلكترونية – أن رونالدو أراد مواساة الفتى إريك أورتيز كروز الذي قام رونالدو بتحمل كافة نفقات عمليته الجراحية التي أجريت له في المخ مؤخرا، وأن القصة الجديدة هي تعبير عن تضامنه مع الندوب التي خلفتها العملية في رأس الطفل الأسباني الصغير.

وأشيعت أقاويل كثيرة بسبب تلك القصة الجديدة على مواقع التواصل الإجتماعي والانترنت، وقيل أنها أحدث صيحات الموضة من قبل النجم ذو الشعبية الكبيرة.

جدير بالذكر نادرا ما يتحدث علنا كابتن البرتغال عن العمل الخيري له، وليس من المرجح أن يكشف عن أي من تفاصيله.

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