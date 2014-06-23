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حبس 23 متهماً من حركة ضدك فى اشتباكات إسقاط قانون التظاهر

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حبس 23 متهماً من حركة ضدك فى اشتباكات إسقاط قانون التظاهر حبس 23 متهماً من حركة ضدك فى اشتباكات إسقاط قانون التظاهر

أمرت نيابة الجديدة برئاسة المستشار احمد حنفى حبس 23 متهما من اعضاء حركة ضدك بينهم 7 فتيات 4 ايام على ذمة التحقيق واخلاء سبيل اخر بكفالة مالية قدرها ألفين جنيه على خلفية ضبطهم أول امس السبت فى الاشتباكات التى وقعت بمصر الجديدة أثناء فعاليات إسقاط قانون التظاهر.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر وخرق قانون التظاهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة اسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

وكان رجال الشرطة ،قد تمكنوا من السيطرة على اشتباكات وقعت بين الأهالي ومجموعة من أعضاء الحركات الثورية بمصر الجديدة، بعد حالة من الكر والفر.

ويأتى ذلك على خلفية المظاهرات التي نظمتها حركة «ضدك»، أول امس السبت، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، بمصر الجديدة، على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى.

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