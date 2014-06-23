بديع ينادى على قاضى”غرفة عمليات رابعة” ..والقاضى ” نعم يا مولانا “

قام الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان اثناء محاكمته بالنداء على قاضى جلسة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”قائلا ” يا سيادة القاضى ” فرد القاضى عليه ” نعم يا مولانا ” إذ قال له أنه يوجد متهمين أخرين داخل حجز المعهد فى هذه القضية ولم يتم إحضارهم ، فقرر المستشار محمد ناجى شحاتة، إحضارهم.

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وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وسعد الحسينى ومصطفى الغنيمى ووليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

ويواجه المتهمون تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى “رابعة العدوية والنهضة”، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الخطة رابعة”.