ضبط 46,5 طن دقيق غير مطابق للمواصفات بالفيوم

تمكنت إدارة تموين إبشواي بمحافظة الفيوم، من ضبط كمية من الدقيق المدعم غير مطابق للمواصفات داخل مطحن إبشواي، بلغت 46.5 طن، كانت جاهزة للتوزيع على المنافذ، وتم التحفظ عليها، وإرسال عينات منها إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها.

وكان مجدي أبو الحسن، مدير إدارة تموين إبشواي، قد أخطر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بأنه شن حملة اليوم، شارك فيها أحمد رمضان مراقب أول الأغذية بمركز أبشواي، ومحمد منتصر، رئيس الرقابة التموينية بالمركز، وأن الحملة نجحت في ضبط 1860 شيكارة دقيق مدعم، زنة الشيكارة 25 كيلو، داخل المطحن، على السيارة رقم 3728 ن.ق، تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، جاهزة للتوزيع على المنافذ.

وتبين من الفحص المبدئي أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.