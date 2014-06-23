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وصول طائرة عسكرية لمطار سوهاج لنقل جثمان شهيد الشرطة لبدء مراسم دفنه

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وصول طائرة عسكرية لمطار سوهاج لنقل جثمان شهيد الشرطة لبدء مراسم دفنه وصول طائرة عسكرية لمطار سوهاج لنقل جثمان شهيد الشرطة لبدء مراسم دفنه

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

وصلت منذ قليل لمطار سوهاج الدولي طائرة عسكرية طراز c130، وذلك طبقًا لتوجيهات الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع لنقل جثمان الشهيد العقيد “الهامي عبد المنعم” رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع فرع شمال سوهاج إلى مطار سوهاج، تمهيدًا لنقل الجثمان على متن طائرة عسكرية إلى مطار شرق القاهرة.

وأكدت مصادر ل “ONA” أنه سوف يتم نقل الشهيد لمطار شرق القاهرة ثم نقله إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة تمهيدًا لمراسم جنازة عسكرية للشهيد بعدها يتم نقل الجثمان إلى مدافن العائلة بمدينة قوسينا بمحافظة المنوفية.

وكانت اشتباكات قد نشبت بين قوات الشرطة وبعض الخارجين عن القانون بمركز طما بمحافظة سوهاج استشهد فيها العقيد “الهامي عبد المنعم” رئيس فرع إدارة البحث الجنائي بشمال سوهاج أثناء اشتراكه في ذات الحملة الأمنية، وقامت قوات الأمن بتطويق منطقة الأحداث بعدد كبير من أجهزة وقوات الشرطة للسيطرة على الموقف.

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