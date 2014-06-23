75 طالب يتظلمون من نتائج الشهادة الإعدادية يالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن إغلاق باب تلقى طلبات تظلمات أولياء أمور التلاميذ من نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2014.

وقال نجم أحمد علي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن عدد الذين تقدموا بتظلمات في محافظة الأقصر وصل إلى 75 طالب وطالبه في الشهادة الإعدادية.

وأوضح أنه تم غلق باب التظلمات، أمس، وبدأ اليوم تشكيل لجنة، تضم متخصصين في المواد التي تقدم الطلاب بتظلمات فيها، وذلك للتقصي في التظلمات وإعادة تصحيح الأوارق.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن إجراءات التظلمات تضمنت قيام ولي الأمر والطالب بملء استمارة خاصة ببيانات الطالب، ورقم جلوسه والمادة المتظلم منها، على أن يسدد مبلغ 20 جنيهًا لكل مادة في خزينة المديرية، ويتسلم إيصالًا عند الدفع لمدة 15 يومًا من فتح باب تلقب الطلبات.