أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

غدًا .. جنازة عسكرية لضابط “البحث الجنائي” بسوهاج بمسقط رأسه بالمنوفية

Google+ Print
غدًا .. جنازة عسكرية لضابط “البحث الجنائي” بسوهاج بمسقط رأسه بالمنوفية غدًا .. جنازة عسكرية لضابط “البحث الجنائي” بسوهاج بمسقط رأسه بالمنوفية

جنازة عسكرية-ارشيفية

تستعد محافظة المنوفية لاستقبال شهيد الشرطة العقيد “الهامي عبد المنعم” رئيس فرع إدارة البحث الجنائي بشمال سوهاج الذى لقي مصرعه خلال حملة مداهمات لبؤرة اجرامية بمركز طما بمحافظة سوهاج.

حيث ستقام جنازة عسكرية للشهيد ظهر غدًا الثلاثاء من مسجد أبو النصر بمسقط رأسه بمدينة قويسنا، بحضور اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية واللواء مجدي سابق حكمدار المديرية وعدد من القيادات الأمنية.

ويذكر أن الشهيد متزوج من طبيبة ولديه 3 أبناء ولدين أحمد وعمر أكبرهم بالصف الأول الثانوي، ونورهين 9 سنوات ومقيم بمدينة الأسكندرية ولديه شقيقان بالمملكة العربية ، وتم تأجيل الجنازة إلى ظهر غد لحين وصولهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما