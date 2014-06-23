غدًا .. جنازة عسكرية لضابط “البحث الجنائي” بسوهاج بمسقط رأسه بالمنوفية

تستعد محافظة المنوفية لاستقبال شهيد الشرطة العقيد “الهامي عبد المنعم” رئيس فرع إدارة البحث الجنائي بشمال سوهاج الذى لقي مصرعه خلال حملة مداهمات لبؤرة اجرامية بمركز طما بمحافظة سوهاج.

حيث ستقام جنازة عسكرية للشهيد ظهر غدًا الثلاثاء من مسجد أبو النصر بمسقط رأسه بمدينة قويسنا، بحضور اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية واللواء مجدي سابق حكمدار المديرية وعدد من القيادات الأمنية.

ويذكر أن الشهيد متزوج من طبيبة ولديه 3 أبناء ولدين أحمد وعمر أكبرهم بالصف الأول الثانوي، ونورهين 9 سنوات ومقيم بمدينة الأسكندرية ولديه شقيقان بالمملكة العربية السعودية، وتم تأجيل الجنازة إلى ظهر غد لحين وصولهم.