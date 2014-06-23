بالصور .. «لا يمثلني» تعلن 7 أسباب لسحب الثقة من «عاشور» ومجلس نقابة المحامين

نظمت ظهر اليوم حملة “لا يمثلني” بالتعاون مع “محامون مستقلون” مؤتمر صحفي بمقر النادي النهري للمحامين بالعجوزة ، لعرض ما اتخذته الحملة من خطوات ورؤية الحملة حول الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين .

وحضر المؤتمر عدد من المحاميين المعارضون لنقيب المحاميين سامح عاشور ومنهم أحمد شمندي منسق حملة لا يمثلني ، وسعيد أباظة عضو الحملة وإبراهيم سعود المتحدث الرسمي ومحمد رجب مدير الحملة ، وأشرف سالم منسق عام حملة ” محامون مستقلون” .

وطرحت الحملة 7 أسباب لسحب الثقة من نقيب المحاميين وأبرزهم ” المادة 198 من الدستور الذي شارك في صياغته عاشور التي تجوز القبض على المحامي في حالات التلبس ، بالإضافة لإعلان محمد طوسون -الإخواني حسب وصفهم- بإفلاس النقابة خلال الجمعية العمومية السابقة ، تقاعس النقيب عن تحصيل مستحقات النقابة لوزارة العدل والجهات الحكومية ، انشغال مجلس النقابة بالعمل السياسي ، إهدار أموال صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للمحاميين ، و إقرار نظام العلاج الإجباري على خلاف أحكام القانون ، وأخيرًا الإهمال الجسيم لكافة المشكلات المهنية والعقبات التي يتعرض لها المحامون أثناء عملهم بالمحاكم ” .

يذكر أن الجمعية العمومية مقرر عقدها في يوم الجمعة 27 يونيو الجاري بناء على الطلبات المقدمة من الحملة لسحب الثقة من مجلس النقابة الذي تمثل الأغلبية فيه جماعة الإخوان ، ومن نقيب المحامين سامح عاشور ، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالجمعية العمومية والحملة ورؤاها للجمعية وفق قانون المحاماة ووفق الحقوق القانونية والدستورية ومستقبل نقابة المحامين ما بعد سحب الثقة من الإخوان والنقيب .

(المراسل : عبد الله شهاب)