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بالصور .. «لا يمثلني» تعلن 7 أسباب لسحب الثقة من «عاشور» ومجلس نقابة المحامين

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بالصور .. «لا يمثلني» تعلن 7 أسباب لسحب الثقة من «عاشور» ومجلس نقابة المحامين بالصور .. «لا يمثلني» تعلن 7 أسباب لسحب الثقة من «عاشور» ومجلس نقابة المحامين

 

مؤتمر سحب الثقة من نقيب المحامين

نظمت ظهر اليوم حملة “لا يمثلني” بالتعاون مع “محامون مستقلون” مؤتمر صحفي بمقر النادي النهري للمحامين بالعجوزة ، لعرض ما اتخذته الحملة من خطوات ورؤية الحملة حول الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين .

وحضر المؤتمر عدد من المحاميين المعارضون لنقيب المحاميين سامح عاشور ومنهم أحمد شمندي منسق حملة لا يمثلني ، وسعيد أباظة عضو الحملة وإبراهيم سعود المتحدث الرسمي ومحمد رجب مدير الحملة ، وأشرف سالم منسق عام حملة ” محامون مستقلون” .

وطرحت الحملة 7 أسباب لسحب الثقة من نقيب المحاميين وأبرزهم ” المادة 198 من الدستور الذي شارك في صياغته عاشور التي تجوز القبض على المحامي في حالات التلبس ، بالإضافة لإعلان محمد طوسون -الإخواني حسب وصفهم- بإفلاس النقابة خلال الجمعية العمومية السابقة ، تقاعس النقيب عن تحصيل مستحقات النقابة لوزارة العدل والجهات الحكومية ، انشغال مجلس النقابة بالعمل السياسي ، إهدار أموال صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للمحاميين ، و إقرار نظام العلاج الإجباري على خلاف أحكام القانون ، وأخيرًا الإهمال الجسيم لكافة المشكلات المهنية والعقبات التي يتعرض لها المحامون أثناء عملهم بالمحاكم ” .

يذكر أن الجمعية العمومية مقرر عقدها في يوم الجمعة 27 يونيو الجاري بناء على الطلبات المقدمة من الحملة لسحب الثقة من مجلس النقابة الذي تمثل الأغلبية فيه جماعة الإخوان ، ومن نقيب المحامين سامح عاشور ، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالجمعية العمومية والحملة ورؤاها للجمعية وفق قانون المحاماة ووفق الحقوق القانونية والدستورية ومستقبل نقابة المحامين ما بعد سحب الثقة من الإخوان والنقيب .

(المراسل : عبد الله شهاب)

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