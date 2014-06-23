مصدر عسكري أردني: جيشنا قادر على حماية المملكة وصد هجوم “داعش”

أكد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين أن أرتالا من الدبابات وناقلات الجنود وراجمات الصواريخ تقف في هذه الأثناء على الحدود مع العراق لضبطها وحمايتها تحسبا لأي اختراقات قد تحدث.

ونقلت وكالة (عمون) الإخبارية الأردنية المستقلة عن المصدر ذاته القول إن هذه الخطوة تأتي احترازا وتحسبا لأي أمر قادم من خلف الحدود ، مشددا على أن الجيش الأردني قادر على حماية الأردن والمواطن وصد أية محاولات تمس سيادته.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني قد أكد على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طاريء وعلى مدار الساعة وبحسب مقتضى الحال وتداعيات الموقف ، كما أنها تتابع ما يحدث على الحدود مع العراق وتتخذ الإجراءات الضرورية والاحترازية.

وقد سيطر مسلحون يتبعون لتنظيم داعش ومسلحون للعشائر العراقية على منطقة طريبيل المحاذية للحدود مع الأردن..كما سيطروا على عدد من المدن العراقية الرئيسية بعد تقهقر الجيش هناك.

يشار إلى أن مسلحين عراقيين ينتمون لـ”داعش” كانوا قد سيطروا على بلدة (الرطبة) الواقعة على مسافة 145 كيلومترا شرقي الحدود مع الأردن ، فيما تمتد الحدود مع العراق لمسافة 181 كيلومترا.