أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصدر عسكري أردني: جيشنا قادر على حماية المملكة وصد هجوم “داعش”

Google+ Print
مصدر عسكري أردني: جيشنا قادر على حماية المملكة وصد هجوم “داعش” مصدر عسكري أردني: جيشنا قادر على حماية المملكة وصد هجوم “داعش”

الجيش الأردني

أكد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين أن أرتالا من الدبابات وناقلات الجنود وراجمات الصواريخ تقف في هذه الأثناء على الحدود مع العراق لضبطها وحمايتها تحسبا لأي اختراقات قد تحدث.

ونقلت وكالة (عمون) الأردنية المستقلة عن المصدر ذاته القول إن هذه الخطوة تأتي احترازا وتحسبا لأي أمر قادم من خلف الحدود ، مشددا على أن الجيش الأردني قادر على حماية الأردن والمواطن وصد أية محاولات تمس سيادته.

وكان الناطق الرسمي باسم الأردنية وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني قد أكد على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طاريء وعلى مدار الساعة وبحسب مقتضى الحال وتداعيات الموقف ، كما أنها تتابع ما يحدث على الحدود مع العراق وتتخذ الإجراءات الضرورية والاحترازية.

وقد سيطر مسلحون يتبعون لتنظيم داعش ومسلحون للعشائر العراقية على منطقة طريبيل المحاذية للحدود مع الأردن..كما سيطروا على عدد من المدن العراقية الرئيسية بعد تقهقر الجيش هناك.

يشار إلى أن مسلحين عراقيين ينتمون لـ”داعش” كانوا قد سيطروا على بلدة (الرطبة) الواقعة على مسافة 145 كيلومترا شرقي الحدود مع الأردن ، فيما تمتد الحدود مع العراق لمسافة 181 كيلومترا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي