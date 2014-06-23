“كيري” يدعو في بغداد الى تشكيل حكومة عراقية جديدة والترفع عن الدوافع الطائفية

قال مسئول كبير بوزارة الخارجية الامريكية إن زيارة وزير الخارجية جون كيري الى بغداد اليوم تهدف الى التاكيد على التزام الولايات المتحدة على اعلى مستوى تجاه العراق خلال الازمة التي تواجهه حاليا ، وفقا لاتفاقية اطار العمل الاستراتيجي المبرمة بين واشنطن وبغداد.

وأضاف المسئول – الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية – أن كيري أكد تركيز الولايات المتحدة على سلامة الاراضي العراقية وحدوده وسيادته ، وأشار الى أن كيري بحث مع القادة العراقيين عناصر حزمة المساعدات التي توفرها الولايات المتحدة لدعم العراق.

وأكد المسئول الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تحث على تنحي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، مشيرا الى أن الامر ليس بيد الولايات المتحدة لاختيار من يحكم العراق غير أنه أكد أن الولايات المتحدة تدعو العراقيين لتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن تشمل كافة الجماعات من السنة والشيعة والاكراد.

ومن ناحية أخرى ، قالت شبكة فوكس نيوز الامريكية إن كيري اجتمع لنحو ساعة واربعين دقيقة اليوم مع رئيس الوزراء العراقي المالكي في منزله تحت اجراءات امنية مشددة حيث دعا كيري الى ضرورة الترفع عن الدوافع الطائفية وتشكيل حكومة تمثل كافة طوائف الشعب العراقي.