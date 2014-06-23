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لا شكاوى بامتحان الجبر بالثانوية العامة بالنظام القديم بالسويس

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لا شكاوى بامتحان الجبر بالثانوية العامة بالنظام القديم بالسويس لا شكاوى بامتحان الجبر بالثانوية العامة بالنظام القديم بالسويس

ارشيفية

أدى طلاب الثانوية العامة النظام القديم بالسويس والبالغ عددهم 64 طالب، الامتحان في مادة الجبر في 12 لجنة امتحانية بمدارس المحافظة.

وأكد أيمن فهمي المستشار الاعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس، أن المديرية لم تتلقى أي شكوى من الطلاب أو أولياء الأمور من امتحان اليوم.

وأضاف فب بيان اعلامي أنه قد تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بمراعاة دخول التلاميذ في المواعيد المقررة والحرص على التنفيش في الساعة الثامنة صباحًا قبل فتح اللجان بساعة واحدة.

وناشد المستشار الاعلامي لمديرية التربية والتعليم، من الطلاب الحضور في وقت مبكر للخضوع لعمليات التفتيش قبل أداء الامتحان.

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