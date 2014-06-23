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وزير الطيران يقوم بجولة مفاجئة بـ”إيروسبورت” لمتابعة المرحلة الثانية

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وزير الطيران يقوم بجولة مفاجئة بـ”إيروسبورت” لمتابعة المرحلة الثانية وزير الطيران يقوم بجولة مفاجئة بـ”إيروسبورت” لمتابعة المرحلة الثانية

قام الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني اليوم بجولة مفاجأة بنادي “أيروسبورت” بجوار مطار القاهرة الدولي ، وهو أحد المشروعات التابعة لوزارة الطيران المدني .

واجتمع الوزير مع الطيار وليد مراد رئيس النادي والقيادات العاملة هناك، وبعد اللقاء تفقد الوزير الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثانية من نادي “أيروسبورت” التي تقام على مساحة 46 فدان والتي تضم مبنى اجتماعي مساحته 6500 متر مربع ، وحمام سباحة وغطس أوليمبي وآخر ترفيهي، وملعب لكرة القدم وملاعب تنس ونادي صحي ذو مستوى عالمي وذلك باستثمارات وقدرها 173 مليون جنيه .

وأكد الوزير على ضرورة الانتهاء من هذا المشروع طبق جدول زمني محدد المدة , كما تفقد الوزير حضانة “أيروكيدز” التي تخدم أبناء العاملين بقطاع الطيران المدني ،مشيداً بمستوى النظافة والاهتمام برواد الحضانة.

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