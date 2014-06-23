مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يطلق برنامج "هبوب الخير"

بمكرمة وبرعاية قرينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حفظها ورعاها الله، اعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن اطلاق برنامج فعاليات "هبوب الخير" والذي يطلق بمناسبة شهر رمضان المبارك وما يمثله من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الاسلامي، حيث سيستضيف مسجد الورقاء الكبير بالورقاء 2 فعاليات هذا البرنامج طوال الشهر الكريم.

برنامج "هبوب الخير"، أولى المبادرات الرمضانية والتي يهدف المركز من خلالها إلى استثمار أيام الشهر الفضيل عبر تنظيم مجموعة من المحاضرات التثقيفية التي تساهم في تعريف أفراد المجتمع بكيفية الاستفادة القصوى من أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى إرشادهم وتوجيههم نحو منهج متكامل من الأخلاق والاستقامة يضمن لهم حياة ملؤها السعادة والاستقرار الروحي والنفسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بقاعة البراحة 2 بفندق انتركونتتنتال فيستيفال سيتي، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واحمد جاسم العريدي مدير ادارة التوجيه والارشاد بالوكالة في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري بدبي، وابراهيم عبدالرحيم مدير دائرة الفعاليات في المركز، كما حضر المؤتمر حشد كبير من المسؤولين بالمركز، ورجال الاعلام.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن هذه المبادرة لسمو الشيخة هند والمتمثلة في برنامج "هبوب الخير"، تظهر مدى دعم سموها للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تأصيل قيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها البالغ على إعطاء الأولوية القصوى لشباب هذا الوطن في البروز والظهور وتصدر مشهد التقدم والتطور والازدهار، وتفانيها في كل ما من شأنه تعزيز المنظومة الثقافية والحضارية والتوعوية ذات الانعكاسات الإيجابية القيمة على المجتمع الإماراتي وتمسكه بإرث الآباء والأجداد.

وثمن بن دلموك مبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على رعايتها ودعمها لهذا الحدث، مشدداً على أن هذا الدعم ليس بغريب عن أهله فسموَها "أم الخير" رائدة العمل الاجتماعي والإنساني ونموذج استثنائي في البذل والعطاء.

ولفت بن دلموك إلى أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يحرص انطلاقاً من رؤيته ورسالته وأهدافه على تعزيز التواصل والتفاعل مع الفئات المجتمعية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك عبر تنظيم وإقامة أنشطة وفعاليات متنوعة تواكب أهميته والفضائل الكثيرة التي تتضمنها هذه الشعيرة العظيمة والعزيزة على قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، منوهاً بأن القيمة الحقيقية لشهر رمضان الفضيل وأهميته وفضله على قلوب جميع المسلمين باعتباره شهر الخير والرحمة والمودة، وشهر صفاء وسمو الروح والنفس، وتجسيد أبهى معاني التقرب إلى الخالق عز وجل.

وأضاف أن المركز يمضي في تحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية التي انطلق من أجلها والعمل بكل تفان وإخلاص ليشكل مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها من خلال إصدار مجموعة من الوثائق المرئية والمسموعة والمقروءة، وتنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع، فضلاً عن إطلاق المبادرات والبطولات والأنشطة الوطنية والتراثية.

ومن جانبه اشاد احمد جاسم العريدي مدير ادارة التوجيه والارشاد بالوكالة في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخير بمبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم والتي تتمثل في رعايتها لهذا الحدث الخيري والذي سيستمر طوال الشهر الكريم، مشيرا الى أن مشاركة الدائرة في مبادرة سمو الشيخة هند تندرج في إطار التنسيق والتعاون بين الدوائر المحلية في إمارة دبي، وهي واحدة من عدة مبادرات تنظمها دوائر الإمارة خلال الشهر الفضيل، وتعد هذه المبادرة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث غاية في الأهمية كونها تختزل رؤية سمو الشيخة هند في إفساح المجال أمام إطلاق قدرات ومواهب المقرئين الإماراتيين وحفظة القرآن الكريم الذين سيؤمون المصلين طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن برنامج "هبوب الخير" يحمل العديد من المفاجآت للحاضرين والمصلين الذين يقبلون بكثرة على المساجد في رمضان وهم بطبيعة الحال تواقون للاستماع إلى أعذب الأصوات وأروعها في تلاوة القرآن تطلقها حناجر إماراتية بدعم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

واستعرض العريدي بعض الاسماء التي سوف تشارك في احياء ليالي هذا البرنامج الديني وجميعهم من المواطنين امثال: جاسم محمد الاميري، عبدالله محمد الكمالي، ماجد علي المزروعي، فيصل عبدالقادر الصحراوي، خالد اسماعيل مصبح، ابراهيم جاسم المنصوري، عبدالرحمن الملا، سلطان عبدالله المرزوقي، فيصل ابراهيم البحري، عبدالله علي النقبي، وليد حمد المرزوقي، محمد حسن الطاهر، علي سلطان الكتبي، وعارف انس الشحي.

من جانبه أشار إبراهيم عبد الرحيم، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بأن مواضيع المحاضرات المزمع تنظيمها على مدى أسبوع كامل بداية الشهر المبارك على أيدي نخبة من المشايخ والعلماء من دول الخليج تغطي الكثير من القضايا المعاصرة التي يحتاجها المجتمع مثل أثر تدبر القرآن على النفوس، والتقرب إلى الله، والبيوت المطمئنة، والأخلاق، واغتنام أيام العمر، ودرء الفتن، والتخلص من القلق والوسواس وغيرها من المواضيع الشيقة، وذلك من خلال مجموعة من العلماء امثال الدكتور سعد بن ناصر الشتري، والدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، والدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد، والدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي، والدكتور سالم بن بادي العجمي، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشتري، والدكتور عزيز بن فرحان العنزي.

ونوه بأن هذه المحاضرات تستهدف جميع فئات المجتمع من شيوخ ورجال ونساء وكذلك فئة الشباب لتعميم الفائدة ونشرها وتناقلها بين الأفراد، لاسيما أن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة تنبع من كونها نبراساً للحياة الطيبة وأسلوب حياة يقود إلى النجاح والطمأنينة واستقرار الأسر التي تعتبر نواة المجتمع، موضحا أن اختيار مسجد الورقاء الكبير في دبي لتنظيم هذه المحاضرات يعود لموقعه المتميز ووقوعه في قلب المناطق السكنية في سبيل استهداف أكبر شريحة مجتمعية وتفعيل التواصل المجتمعي معها.



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