مقلوبة الباذنجان مع الخضر

المقادير :

-حبة متوسّطة الحجم من البطاطس

-حبتان كبيرتان من الباذنجان

-حبتان من الجزر

-3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

-من البصل المقطّع إلى شرائح

-نصف كيلوغرام من لحم الغنم المقطّع إلى قطع صغيرة

-ملح وفلفل، حسب الرغبة

-ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

-ورقة غار

-3 أكواب من الأرز المغسول والمنقوع لساعة

-مكسّرات للتزيين

طريقة التحضير:

1- يقشّر كلّ من البطاطس وحبة من الباذنجان والجزر، وتقطّع إلى مكعبات صغيرة، تُقلى في قدر، مُضاف القليل من الزيت إليها.

2- تُضاف ملعقتين من الزيت إلى طنجرة الضغط، ويقلّب البصل واللحم فيها، حتى يتغيّر لون اللحم، ثم ينثر الملح والفلفل والهيل ويوضع الغار، ويغمر هذا الخليط بالماء، وتغلق الطنجرة، وتدع على النار لساعة.

3 -تُضاف ملعقة من الزيت إلى قدر غير لاصقة، ويوضع القليل من الأرز فيها حتى يغطيّ قعرها، كما القليل من البطاطس والجزر والباذنجان المقلية، ثم تغطّى بطبقة ثانية من الأرز، فاللحم والكمية المتبقية من الخضراوات المقلية، وأخيراً الأرز.

4- تُسكب 3 أكواب ونصف الكوب من ماء سلق اللحم في القدر، تغطّى، وتطهى على نار هادئة، حتى يجفّ الماء.

5- تقطّع حبة الباذنجان المتبقية إلى شرائح طولية، تقلى بالزيت، وتزيّن الطبق مع المكسّرات.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص ستة).

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