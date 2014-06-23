تأخر وصول بديع و3 آخرين بقضية “غرفة عمليات رابعة”

تأخر وصول محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان بينما تم إيداع المتهمين الآخرين بقضية ” غرفة عمليات رابعة ” قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم لنظر قضية محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة.

وعقب قيام سكرتير الجلسة بإثبات حضور المتهمين قبل بدء الجلسة تبين تأخر وصول مرشد الاخوان محمد بديع و3 أخرين .

وفور دخولهم بدا يرددو هتافاتهم المعتادة ثوار احرار هانكمل المشوار وتحدث صلاح سلطان وقال ان نجلة محمد مريض والضغط والسكر عالى علية وهو يجلس داخل القفص فى حالة سئة جدا وعلى كرسى نقال وبدا المتهمون يرفعون شعا ات رتبعة واشار سلطان ان نجلة اصيب بازمة قلبية فى الرئة واليوم من الصباح طلب نجلى الاستغاثة وسيارة اسعاف ولكن اليوم لم يرضو وتحدث سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق ان كرامة اى مصرى حق علينا حتى نحرر مصر وان الثورة مستمرة واموال الدنيا واحكام الاعدام التى صدرت لن تثنينا ولن تعجلنا ن افق على هذا الانقلاب الفاشل

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وسعد الحسينى ومصطفى الغنيمى ووليد عبد الرؤوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

ويواجه المتهمون تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى “رابعة العدوية والنهضة”، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الخطة رابعة”.