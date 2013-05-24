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دراج يناقش مع"التنمية الأفريقى" محفظة التعاون مع مصر بقيمة1.8مليار دولار

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دراج يناقش مع"التنمية الأفريقى" محفظة التعاون مع مصر بقيمة1.8مليار دولار دراج يناقش مع"التنمية الأفريقى" محفظة التعاون مع مصر بقيمة1.8مليار دولار

اجتمع الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، مع مدير مكتب بنك التنمية الأفريقى بالقاهرة سيبرى تابسوبا، وذلك فى إطار الإعداد لمشاركة الوزير فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقى، والتى ستعقد فى مراكش خلال الفترة من 30-31 مايو 2013 بعنوان "التحولات الهيكلية فى قارة أفريقيا".

وبحث دراج مع تابسوبا سبل تطوير محفظة التعاون الجارية بين والبنك، والتى تتضمن عدد 18 مشروعا بما يقدر بحوالى 1.88 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مشروع فى مراحل مختلفة من الإعداد باجمالى 1.5 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن مصر هى ثانى أكبر مساهم فى رأس مال البنك بين الدول الإقليمية الأعضاء ورابع أكثر مساهم على مستوى جميع الأعضاء.

وتعد تلك الاجتماعات السنوية فعالية كبيرة لا تقتصر فقط على اجتماع مجلس المحافظين بل تتضمن العديد من الفعاليات التى تتناول قضايا التحول والتنمية فى أفريقيا، وأهم ما يرتبط بهما من تحديات وكيفية التعامل معها.

ومن بين أبرز الموضوعات التى تناقشها ورش العمل والمنتديات التى تعقد على هامش الاجتماعات استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم اقتصاديات المعرفة فى أفريقيا، تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية، تنمية وتطوير القوة العاملة والموارد البشرية، الشفافية المالية ومشاركة المجتمع، تشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد النظيف، تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية فى أفريقيا، الشراكات المالية فى أفريقيا، تفعيل دور المجتمع المدنى فى خدمة قضايا التنمية والمجتمع، تشجيع تدفق الاستثمارات الإقليمية، إدارة الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، الحكم الرشيد، وغيرها من الموضوعات.

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