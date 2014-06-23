بريطانيا تستدعي السفير المصري للاحتجاج على حبس «مراسلي الجزيرة»

قالت بريطانيا، الإثنين، إنها «ستستدعي السفير المصري في لندن، للاحتجاج على ما وصفته بالأحكام «المروعة»، التي صدرت بالسجن على ثلاثة من مراسلي قناة الجزيرة القطرية».

وأدانت محكمة مصرية الثلاثة بتهم منها، «مساعدة منظمة إرهابية من خلال نشر الأكاذيب»، في قضية أثارت تساؤلات عن احترام حرية وسائل الإعلام في مصر.

وقال وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، في بيان له، الإثنين، إن «روعتني أحكام الإدانة الصادرة في مصر على صحفيين مصريين ودوليين».

وأضاف «هيج»، أنه «أثار قلقي بشكل خاص العوار غير المقبول في الإجراءات خلال المحاكمة، ومنها عدم إطلاع فريق الدفاع على أدلة رئيسية مقدمة من جانب الإدعاء، مؤكدا أن حرية الصحافة هي حجر زاوية في المجتمع المستقر المزدهر».