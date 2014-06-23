وقف «أحداث كرداسة» لرد المحكمة.. والمتهمون: «هل صليت على النبي اليوم»

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الإثنين، وقف نظر قضية «مذبحة كرداسة» المتورط بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لرد هيئة المحكمة.

وعقب صدور القرار قام المتهمون بالتهليل والتكبير داخل قفص الاتهام، وظلوا يرددون «هل صليت على النبي.. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم».

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.