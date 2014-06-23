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بالفيديو.. أمير منشق عن «داعش»: التنظيم يستخدم النساء للإيقاع بخصومه

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قال أمير منشق عن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»، يدعي أبودجانة الليبي، في تصريحات لقناة «الآن» اللبنانية، الأحد، إن التنظيم يستخدم النساء للإيقاع بخصومه، الذين يصعب الوصول إليهم بالطرق التقليدية.

وتابع «الليبي»: «يمتلك التنظيم كتيبة خاصة للاغتيالات وتصفية خصومه داخل وخارج سوريا، خاصة المتواجدين في تركيا عن طريق المسدسات الكاتمة للصوت وتسميمهم»، وأضاف أنه رغم كونه أميرا في التنظيم لم يكن يعرف أسماء المكلفين بهذه المهمات، ووصل الأمر بتسميم هؤلاء الخصوم بتجنيد المقربين من أي شخص يريدون قتله ويضع له السم في الطعام.

وأوضح أن الوحدة الثانية هي من النساء لاستدراج شباب الجيش الحر المعارض، حيث تتعرف الفتاة على الشاب من عناصره حتى يصبحا صديقين، ويبدأ في الحديث عن بطولاته كمقاتل ضد «داعش»، ثم تقوم الفتاة بإرسال اسمه للتنظيم ويتم تصفيته، كذلك يتم تجنيد بعض الفتيات داخل الرقة عن طريق لبس الزي العادي ويتركون شعورهن، ويجلسون في المقاهي، حتى إنك لا تظن أنهن من «داعش» لجمع المعلومات عن خصوم ومعارضي «الدولة الإسلامية» في المدينة.

وتحدث «الليبي» عن انضمامه للتنظيم قائلا: «لحقت بـ(داعش) لأنها كانت تتحدث عن قيام دولة إسلامية ولكن ما رأيته من تعذيب وقتل واستباحة للدماء جعلني، أنشق عنهم»، وأضاف كنت أتقاضي 3000 دولار شهريا وعملي كان مخابراتيا، لجمع معلومات تفيد التنظيم.

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