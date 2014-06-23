احتجاز طاقم عمل طائرة هبطت في مطار خاطئ في فيتنام

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية، الاثنين، أن هيئة الطيران المدني في فيتنام أوقفت 4 مسؤولي اتصالات وطاقم عمل طائرة تابعة لشركة منخفضة التكاليف بعدما هبطت في مطار خاطئ.

وأفادت صحيفة «توى ترى» بأن الطائرة التابعة لشركة «فيت جيت»، وتقل ما يقرب من 200 راكب، توجهت إلى مطار كام رانه بالقرب من بلدة نها ترانج الساحلية، الخميس الماضي، بدلا من منطقة دا لات، التي تعد أحد المقاصد السياحية الشهيرة وتقع على بعد 130 كيلو مترا.

وقال مسؤول عن الشركة في رسالة إلكترونية إن «الخطأ وقع نتيجة سوء الاتصال بين طاقم الطائرة ومسؤولي الاتصالات» .

وذكرت هيئة الطيران المدني أنه تم سحب رخصة عمل طاقم عمل الطائرة ومسؤولي الاتصالات مؤقتا «لإخفاقهم في العمل وفقا لمعايير الطيران حتى يتم التحقيق معهم».

وأوضحت الصحيفة أن الرحلة كانت في بادئ الأمر في طريقها إلى «كام رانه» ولكن تم تغيير الجهة لاحقا إلى «دا لات» ولكن دون علم قائد الطائرة وطاقم العمل.

وقامت الشركة بعد ذلك بتنظيم رحلة لنقل الركاب إلى «دا لات» وجهتهم الأصلية.