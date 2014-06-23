مصادر: سوريا تسلم ما تبقي لديها من أسلحة كيماوية لتدميرها

أعلنت مصادر، الاثنين، أن سوريا سلمت ما تبقي لديها من أسلحة كيماوية، وزنتها 100 طن من المواد السامة، أخطرت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما يمهد الطريق لتدميرها في البحر.

وتشكل المواد الكيماوية 8% تقريبا من 1300 طن أبلغت الحكومة السورية بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وكانت مخزنة في موقع قالت حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، من قبل أنه يصعب الوصول إليه بسبب المعارك الدائرة مع مقاتلي المعارضة.

وذكرت المصادر أن الأحوال الأمنية تحسنت في المنطقة الآن ونقلت شاحنات الحاويات المحملة بالمواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية.

وقال مصدر دبلوماسي يراقب عملية تسليم الأسلحة الكيماوية عن كثب: «تم تحميلها منذ دقائق معدودة على السفينة».