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«داعش» تعلن منطقة عسكرية في بلدتين بدير الزور شرقي سوريا

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أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»، بلدتي خشام وطابية الجزيرة التابعتين لمحافظة دير الزور الواقعة شمال شرقي سوريا، «منطقة عسكرية».

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن التنظيم طالب سكان البلدتين بالرحيل عن المنطقة.

ووفقا للمنظمة الحقوقية فإن أعدادا كبيرة بالفعل قامت بالنزوح عن المنطقتين إلى قرى مجاورة.

وكانت قوات النظام السوري قد قامت، مساء الأحد، بقصف مناطق في بلدة البوعمر بريف دير الزور.

ويستهدف «داعش» فرض سيطرته على المناطق الشرقية في دير الزور من أجل التحكم في الشريط الحدودي الفاصل بين سوريا والعراق.

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