أجمل Ajmal تطرح سلسلة عطورها الجديدة تحت اسم "دبليو"

أعلنت "أجمل" للعطور، بيت العطور الرائد في المنطقة، عن طرح تشكيلة عطورها المميزة وغير المسبوقة التي تم التوصل إليها بعد أبحاث مكثفة وإجراء تطوير دقيق للمنتج. والمجموعة أساساً مستلهمة من عبير الخشب الأخاذ، ولذلك أطلق عليها اسم سلسلة عطور "دبليو"، في إشارة إلى اسم الخشب باللغة الإنجليزية “Wood” ، وهي مؤلفة من ثلاثة أنواع من أفضل العطور الفريدة المستخلصة من خشب الصندل والهاتكورا والعنبر. وتأتي التشكيلة استكمالاً لمسيرة "أجمل" في الاستمرار بتقديم أفضل العطور إلى الزبائن في المنطقة.

تم تحضير جميع العطور الثلاثة في المجموعة بمهارة رفيعة وجودة عالية باستخدام أفضل أنواع العنبر الخام وليمون الهاتكورا وخشب الصندل المستوردة من بلدان المنشأ لضمان الحفاظ على رائحتها المميزة تقديراً لأذواق الزبائن الخبيرين في العطور. تشكل زيوت الأخشاب العطرية مكوناً أساسياً من تركيبة كل عطر في المجموعة، ويتميز كل عطر كذلك بجاذبية شذاه وشاعريته الغامضة وتأثيره القوي الذي يدوم طويلا.

متحدثاً عن إطلاق سلسلة عطور "دبليو"، قال عبد الله أجمل، المدير العام لأجمل للعطور: "من دواعي فخرنا أن نقدم سلسلة عطور دبليو إلى جميع محبي العلامة التجارية أجمل. ويأتي طرح هذه التشكيلة التي تحمل بصمات أجمل في إطار حرصنا على مواكبة اتجاهات العصر واحتياجات عملائنا دائمة التغير. تم التوصل إلى هذه المجموعة نتيجة استخدام أجود أنواع المواد الأولية التي تمت معالجتها لتطوير عطور عصرية فريدة. وهذه التشكيلة المميزة أيضاً تعكس مدى التزامنا الراسخ في مواصلة البحث والابتكار لتوفير أرقى وأكثر أنواع العطور طلباً من قبل عملائنا."

تمت تعبئة كل عطر بأسلوب أنيق يعكس عمق الانسجام بين الطبيعة والشغف واللمسات الفنية المندمجة معاً في زجاجة واحدة، والعطور متوفرة في جميع محلات أجمل للعطور. تعكس تشكيلة عطور "دبليو" فئة محددة من الأفراد المرموقين الذين لديهم دراية واسعة بالعطور، وهي بالتأكيد تندرج من ضمن أجود العطور المصنوعة لإرضاء الأذواق الصعبة من "أجمل" - بيت العطور الرائد في المنطقة.