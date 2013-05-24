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وزير الداخلية اللبناني يؤكد التزامه اجراء الانتخابات في موعدها

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وزير الداخلية اللبناني يؤكد التزامه اجراء الانتخابات في موعدها وزير الداخلية اللبناني يؤكد التزامه اجراء الانتخابات في موعدها

كتب : أش أ منذ 28 دقيقة

أكد وزير الداخلية اللبناني العميد مروان شربل أن وزارته ملزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في 16 يونيو، طالما أن مجلس النواب لم يقر التمديد.

وأشار شربل في تصريح له اليوم إلى أنه أرسل كتاباً إلى رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل التحضير لإجراء الانتخابات.

وعن حق المغتربين في الاقتراع أكد شربل أن وزارة الداخلية أنجزت واجبها وأرسلت لوائح أسماء الناخبين إلى السفارات.

وحول الوضع في مدينة طرابلس بشمال لبنان، اعتبر شربل ان هذا الوضع له علاقة بما يجري في سوريا.

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