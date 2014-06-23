تخلّصي من الشعر الأحمر على طريقة هيفا

تبتكر هيفا وهبي اتجاهات جديدة في عالم الجمال لتحقق إطلالات لافتة، تختلف من مناسبة إلى أخرى. فبعد أن تميّزت بالشعر الأسود الداكن، الذي لاقى إعجاب الكثيرين، أطلّت فجأة بالشعر الأحمر، بحيث اتبعتها العديدات من المعجبات. وها هي اليوم تتخلّى عن الأحمر، من دون أن تعود إلى اللّون الأسود، بل استخدمت الصبغة البنيّة الداكنة.

إليك بالصور ألوان الشعر التي اتّبعتها هيفا، فأيها تجدينه الأجمل؟

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وأنت سيدتي، إذا كنت تريدين التخلي عن الشعر الأحمر، فانتبهي إلى أنّ الصبغ المتكرّر يُمكن أن يعرّض شعرك للتّلف والتقصّف، ويُفقده لمعانه وحيويّته. لذلك، ننصحك باستشارة مصفف الشعر، فهو قد ينصحك بتغيير اللون وإعادته إلى طبيعته أو بصبغه بلون أخفّ درجةً لتفتيح الشعر على مراحل.

اتّبعي الخطوات التالية، لتبديل لون شعرك بأكثر طريقة صحيّة:

- توخي الحذر الشديد عند استخدام المنتجات التي تحتوي موادّ التبييض أو البيروكسيد، لأنها تؤذي شعرك كثيراً.

- استخدمي الصبغة البنيّة، لتُضيفي بعض التغيّرات إلى إطلالتك.

- تأكّدي من أن يكون شعرك غير مغسول وجافاً قبل وضع الصبغة.

- ضعي الصبغة على شعرك لفترة تتراوح ما بين 30 و 40 دقيقة.

- بعد ذلك، قومي بغسله جيّداً، ثمّ ضعي البلسم على شعرك لمدّة 10 دقائق.

- تجنّبي استخدام اللون الأشقر على الشعر الأحمر.

هذه الطريقة تسمح لك بتحقيق النتيجة المطلوبة سريعاً. لكن إذا كنت تستطيعين الانتظار، يبقى من المفضّل أن تتركي شعرك الأسود ينمو من جديد، وأن تقومي بقصّه باستمرار إلى أن يزول اللون الأحمر. قد لا تكون النتيجة فوريّة وفعّالة، ولكنّها تبقى الطريقة الأصحّ لتغيير لون الشعر الأحمر.

تختلف الموضة وتتنوع ألوان الصبغات، فحاولي اختيار اللون المناسب لبشرتك، واتبعي الخلطات الطبيعية والكريمات التي تحافظ على نعومة شعرك وحيويته، خلافاً للنتائج السلبية التي قد تسبّبها الصبغة.

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