“البلشي”: لم يتم إبلاغ النقابة رسميًا باتهامي بخرق قانون التظاهر



> قال خالد البلشى,عضو مجلس نقابة الصحفيين،إنه ابُلع بشكل غير رسمي عن وجود اتهام له مع آخرين بخرق قانون التظاهر،خلال المؤتمر الصحفي,الذي عقد بنقابة الصحفيين حول أحداث قضية مجلس الشوري في 12 يونيه الماضي.

واضاف البلشى,فى تصريحات صحفية,أن المؤتمر كان داخل النقابة ولم يكن خارجها أو حتي علي سلالمها،مشيراً إلي أن نقابة الصحفيين أرسلت خطابا للنيابة يفيد بذلك،إلا أن النيابة أكدت لها أن التحقيقات تجري بشأن خرق قانون التظاهر وليس عن المؤتمر نفسه.

وأوضح البلشي أنه بالتزامن مع المؤتمر نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية علي سلالم النقابة ضد التحرش،قائلاً:”ما يثير الدهشه أنه قيل أن منظمي الوقفة حصلوا علي تصريح بها رغم كونها نظمت علي سلالم نقابة الصحفيين”.