أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

طالب يقتل زميله بعد اكتشاف علاقة بينه وبين شقيقته بالإسكندرية ‎

Google+ Print
طالب يقتل زميله بعد اكتشاف علاقة بينه وبين شقيقته بالإسكندرية ‎ طالب يقتل زميله بعد اكتشاف علاقة بينه وبين شقيقته بالإسكندرية ‎

أرشيفية

قام طالب بقتل زميله عقب اكتشافه وجود علاقة بينه وبين شقيته، وقام بطعنه و اصابته بجرح قطعى بالرقبة من الجهه اليسرى وجروح بالصدر والكتف.

كانت قد وردت معلومات الى مامور قسم دائرة المنتزة اول بالاسكندرية العميد إبراهيم عبد العاطى تفيد بالعثور جثة شخص  بشارع 610 منطقة سيدى بشر، وتبين وجود جثة أحمد محسن محمد محمد المصرى -22 سنة- طالب مقيم بدائرة القسم بالشارع المشار إليه يرتدى كامل ملابسه ، وبمناظرته تبين اصابته بجرح قطعى بالرقبة من الجهة اليسرى و 2 جرح طعنى بالصدر من الجهة اليمنى وجرح تهتكى بالكتف.

بسؤال صديقيه محمد صلاح الدين أحمد مرزوق -20 سنة- طالب و محمد ابراهيم عبد الحليم -22 سنة- طالب”مقيمان بدائرة القسم ” أتهما صديقهم محمد أحمد ابراهيم سليمان -22 سنة- عاطل مقيم بدائرة القسم لوجود خلافات بينهمابسبب اكتشافه وجود علاقة بين شقيقته والمجنى عليه.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف ، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم  من ضبط المتهم  اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السكين المستخدم ، وتبين انه مطلوب ضبطه واحضاره فى القضية جنايات القسم ” سلاح نارى “، وتم تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا