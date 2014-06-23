طالب يقتل زميله بعد اكتشاف علاقة بينه وبين شقيقته بالإسكندرية ‎

قام طالب بقتل زميله عقب اكتشافه وجود علاقة بينه وبين شقيته، وقام بطعنه و اصابته بجرح قطعى بالرقبة من الجهه اليسرى وجروح بالصدر والكتف.

كانت قد وردت معلومات الى مامور قسم دائرة المنتزة اول بالاسكندرية العميد إبراهيم عبد العاطى تفيد بالعثور جثة شخص بشارع 610 منطقة سيدى بشر، وتبين وجود جثة أحمد محسن محمد محمد المصرى -22 سنة- طالب مقيم بدائرة القسم بالشارع المشار إليه يرتدى كامل ملابسه ، وبمناظرته تبين اصابته بجرح قطعى بالرقبة من الجهة اليسرى و 2 جرح طعنى بالصدر من الجهة اليمنى وجرح تهتكى بالكتف.

بسؤال صديقيه محمد صلاح الدين أحمد مرزوق -20 سنة- طالب و محمد ابراهيم عبد الحليم -22 سنة- طالب”مقيمان بدائرة القسم ” أتهما صديقهم محمد أحمد ابراهيم سليمان -22 سنة- عاطل مقيم بدائرة القسم لوجود خلافات بينهمابسبب اكتشافه وجود علاقة بين شقيقته والمجنى عليه.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف ، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السكين المستخدم ، وتبين انه مطلوب ضبطه واحضاره فى القضية جنايات القسم ” سلاح نارى “، وتم تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.