شركة الجملة : إستكمال فتح فروع “زاد” بعد الانتهاء عمليات الجرد

استأنفت اليوم 5 فروع من أفرع سلسة “زاد” الأكثر مبيعا من إجمالي 25 فرعا نشاطها بعد الانتهاء من عمليات الجرد.

> وقال اللواء أيمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه سيتم فتح باقي فروع الشركة فور الانتهاء من عمليات الجرد خلال الايام القليلة القادمة ، وأضاف انه يتم الآن وضع استراتيجية لتطوير أسلوب الادارة بالمجموعة ، لافتا إلى أن الأسلوب الحالي للادارة لا يمكن معه تحقيق أي مكاسب ، وتم غلق 9 فروع خلال الفترة الماضية فيما بلغت خسائر المجموعة خلال العام الماضي نحو22 مليون جنيه.

> وأشار سالم الى أن مجموعة “زاد” تعانى من مشكلات عديدة منها نقص البضائع وعدم وجود أصول للشركة حيث ان كل فروع الشركة مؤجرة ، ولفت إلى أنه سيتم ضخ جميع انواع السلع وتغيير مواعيد الفتح والاغلاق حتى تتلاءم مع المستهلك المصري ، وأشار الى أنه سيتم عملية تقييم للفروع بعد انتهاء شهر رمضان ، مضيفا أننا نستهدف مضاعفة المبيعات الشهرية للفروع البالغة نحو 7 ملايين جنيه خلال 4 شهور كما نستهدف تحويل المجموعة من خسائر إلى مكاسب خلال عام ، وقال إنه سيتم ضخ منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل الفروع بتخفيضات تصل الى 30 فى المائة .

> وفيما يتعلق بالعمالة داخل المجموعة ، قال رئيس شركة الجملة انه لن يتم الاستغناء عن اي احد من العاملين بكافة الفروع.

> تجدر الاشارة الى أن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان ، قررت الاسبوع الماضي التحفظ على محال “زاد” المملوك لخيرت الشاطر ، و”سعودي” المملوك لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي ، نتيجة تحريات أجهزة الأمن التي على أساسها صدر حكم قضائي بالتحفظ عليهما في سبتمبر 2013.

أ.ش.أ