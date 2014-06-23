«جنح المحلة» تبدأ محاكمة مدرب الكاراتيه 12 يوليو بتهمة الزنا

حددت محكمة جنح أول المحلة يوم 12 يوليو المقبل لعقد أولى جلسات دعوى الزنا وممارسة الرذيلة المقامة ضد عبدالفتاح الصعيدي في القضية رقم «12575 لسنة 2014» لممارسته الرذيلة مع أكثر من 35 سيدة بينهن سيدة اكتشف زوجها الواقعة وقرر مقاضاتها.

من جهة أخرى، قررت محكمة استئناف المحلة تأجيل النظر في طلب الاستئناف المقدم من قبل محامي مدرب الكاراتية صاحب الفضيحة الجنسية بسبب تغيب هيئة المحكمة.

كانت محكمة جنح أول المحلة برئاسة المستشار محمد منير قد أصدرت قرارا بسجن مدرب الكاراتيه عبدالفتاح الصعيدي سنتين مع الشغل والنفاذ، في القضية المتهم فيها بإشاعة أفعال مخلة بالآداب والنظام العام وممارسة الجنس مع 9 سيدات وتصويرهن في أوضاع مخلة دون علمهن ونشرها كما أيدت هيئة المحكمة رفض كل دعاوى التعويض المدنية المقامة ضد المتهم من نادي البلدية والنائب السابق حمدي الفخراني وعدد من الهيئات المدنية والمجتمعية.