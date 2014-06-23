أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«جنح المحلة» تبدأ محاكمة مدرب الكاراتيه 12 يوليو بتهمة الزنا

  • مصر
  • 9
Google+ Print

حددت محكمة جنح أول المحلة يوم 12 يوليو المقبل لعقد أولى جلسات دعوى الزنا وممارسة الرذيلة المقامة ضد عبدالفتاح الصعيدي في القضية رقم «12575 لسنة 2014» لممارسته الرذيلة مع أكثر من 35 سيدة بينهن سيدة اكتشف زوجها الواقعة وقرر مقاضاتها.

من جهة أخرى، قررت محكمة استئناف المحلة تأجيل النظر في طلب الاستئناف المقدم من قبل محامي مدرب الكاراتية صاحب الفضيحة الجنسية بسبب تغيب هيئة المحكمة.

كانت محكمة جنح أول المحلة برئاسة المستشار محمد منير قد أصدرت قرارا بسجن مدرب الكاراتيه عبدالفتاح الصعيدي سنتين مع الشغل والنفاذ، في القضية المتهم فيها بإشاعة أفعال مخلة بالآداب والنظام العام وممارسة الجنس مع 9 سيدات وتصويرهن في أوضاع مخلة دون علمهن ونشرها كما أيدت هيئة المحكمة رفض كل دعاوى التعويض المدنية المقامة ضد المتهم من نادي البلدية والنائب السابق حمدي الفخراني وعدد من الهيئات المدنية والمجتمعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية