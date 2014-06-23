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«لافروف»: يجب تنفيذ الهدنة في شرق أوكرانيا وليس الاكتفاء بالإعلان عنها

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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأنه لا يوجد بديل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، والذي يجب تنفيذه على الأرض وليس فقط الإعلان عنه، حسب تعبير الوزير الروسي.

ونقلت وكالة أنباء «إيتار ــ تاس» الروسية، الإثنين، عن «لافروف» قوله، في مؤتمر صحفي في يريفان، عاصمة أرمينيا، إن «روسيا تدعم الجهود الرامية إلى إقامة حوار وطني شامل في أوكرانيا»، مؤكدا على «إمكانية إيجاد حل لمسألة شكل نظام الحكم في أوكرانيا وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين في كل مناطق البلاد من خلال المفاوضات فقط».

وأضاف: «لا يمكن حل الأزمة في أوكرانيا باستخدام القوة»، مشيرا إلى أن «استخدام القوة لن يسمح بتحقيق تسوية سياسية دائمة للأزمة»، ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن «أولوية بلاده في الأزمة الأوكرانية تتمثل في إنقاذ الأرواح وليس لها طموحات جيوسياسية».

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