أهالى المجندان المصابان في أحداث جزيرة العتامنة بسوهاج يطالبون بالقصاص لذويهم‎

وصل ، منذ قليل ، لمستشفى طما المركزى عدد كبير من أهالى واقارب المجندين المصابين في أحداث مداهمة جزيرة العتامنة التابعة لمدينة طما شمال محافظة سوهاج.

وطالب الأهالي القيادات الأمنية بالقصاص لأبنائهم ولأسرة الشهيد العقيد الهامى عبد المنعم وأبدوا استعدادهم مشاركة رجال الأمن فى مداهماتهم لتلك البؤر التى كادت ان تودى بحياة ذويهم.

كان المجند فتحي صابر كامل -22 سنة- من القوصية أسيوط، قد أصيب بطلق نارى في الكتف الأيسر، والمجند كرم نصحي كمال -21 سنة- من الأقصر، أصيب بطلقات نارية في الكتف الايمن والساق وذلك على خلفية الاشتباكات التى وقعت ، صباح اليوم ، بين قوات الشرطة والعناصر الخارجة عن القانون بناحية جزيرة العتامنة بدائرة مركز شرطة طما، والتى أسفرت أيضا عن استشهاد العقيد إلهامى عبد المنعم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال سوهاج بعد اصابته بعدد كبير من الطلقات النارية.