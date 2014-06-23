غياب جميع الشهود فى «أحداث مجلس الوزراء» ..والمحكمة ترفع الجلسة للقرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة نظر قضية محاكمة الناشط السياسى أحمد دومه و269 متهماً بينهم 16 متهماً محبوسين،و 9 هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء»، حيث عقدت الجلبسة بغرفة المداولة وقام الحاجب بالنداء على 13 شاهد من شهود الاثبات حيث تبين عدم حضوهم، كما حضرت الثلاثية المنتدبة لتفريغ الاسطوانة المدمجة ، والتى طالبت بمدة 3 أسابيع للانتهاء من تفريغها .

وكان قد تم تجهيز القاعه بشاشات عرض وذالك لعرض احراز القضية، وتلاحظ ان دومه قام بحلق شعره ويدخن السجائر داخل القفص.