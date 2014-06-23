رئيس جامعة الإسكندرية يدعو للقاءات ثقافية ورياضية مع طلاب الدفاع الجوي والبحرية‎

دعا الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية إلى تنظيم لقاءات ثقافية ورياضية واجتماعية مشتركة بين طلاب جامعة الاسكندرية وطلاب كلية الدفاع الجوى والكلية البحرية لتوطيد أواصر التعاون والترابط بين المؤسستين العسكرية والجامعية , وذلك عقب زيارته لكلية وعميد كلية هندسة لكلية الدفاع الجوي والبحرية.

كما دعا عمداء الكليات إلى دعوة طلاب الكليات العسكرية للأنشطة التى تنظمها كليات الجامعة بما يحقق تبادل الخبرات بين الطلاب ، مع التعاون مع الكلية البحرية فى مجال الدراسات العليا والأبحاث العلمية وعمل مذكرات التفاهم اللازمة لتوثيق هذا التعاون.

ووجه مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة فى برئاســـة الدكتور أسامة ابراهيم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور سيد عبد الخالق بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم العالى وأعرب المجلس عن ثقته فى حدوث نقله نوعية فى مجال التعليم العالى خلال المرحلة القادمة خاصة وأن الوزير لديه إلمام بكافة الأوضاع بالجامعات من خلال خبرته فى عضوية المجلس الأعلى للجامعات على مدى السنوات الأخيرة.

وناشد المجلس وزير التعليم العالى للقيام بمخاطبة وزير المالية لصرف الحد الأدنى بنسبة 97.5% لجميع العاملين أسوه بما يتم فى الجامعات الأخرى وذلك وفقاً لما جاء بالخطابات المرسلة من وزير المالية لوزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات.