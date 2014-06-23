أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور .. افتتاح مهرجان صالون شموع الإبداع بالإسماعيلية‎

Google+ Print
بالصور .. افتتاح مهرجان صالون شموع الإبداع بالإسماعيلية‎ بالصور .. افتتاح مهرجان صالون شموع الإبداع بالإسماعيلية‎

افتتاح مهرجان صالون شموع الابداع

افتتحت فعاليات مهرجان صالون الإبداع بالاسماعيلية بالمسرح الروماني بحضور عدد من الأدباء والشعراء ومشاركة عدد من الموهوبين والمبدعيين بإشراف مجدي مرعي رئيس الصالون والشاعرة شادية الملاح ورعاية عادل عبد السلام مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية ود.حسن يوسف عميد آداب القناه.

وقدم الموهوبون اشعار وعروض فنية وأدبية من مختلف الألوان ومن مختلف الإدارات التعليمية والقري والمدن والمراكز.

وقالت الشاعرة شادية الملاح ان الصالون من أهم الفعاليات الأدبية والثقافية بالمحافظة ويهدف إلى تقديم الأدباء الموهوبيين.

وقدم الطفل جياد هاني رقصة التنورة التي أبهرت الحضور وسط تصفيق متواصل.

واشاد عادل عبد السلام بما وصفه المستوى الرائع للموهوبين بالمهرجان واعلن رعاية التربية والتعليم للموهوبين من طلاب وطالبات المدارس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا