بالصور .. افتتاح مهرجان صالون شموع الإبداع بالإسماعيلية‎

افتتحت فعاليات مهرجان صالون الإبداع بالاسماعيلية بالمسرح الروماني بحضور عدد من الأدباء والشعراء ومشاركة عدد من الموهوبين والمبدعيين بإشراف مجدي مرعي رئيس الصالون والشاعرة شادية الملاح ورعاية عادل عبد السلام مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية ود.حسن يوسف عميد آداب القناه.

وقدم الموهوبون اشعار وعروض فنية وأدبية من مختلف الألوان ومن مختلف الإدارات التعليمية والقري والمدن والمراكز.

وقالت الشاعرة شادية الملاح ان الصالون من أهم الفعاليات الأدبية والثقافية بالمحافظة ويهدف إلى تقديم الأدباء الموهوبيين.

وقدم الطفل جياد هاني رقصة التنورة التي أبهرت الحضور وسط تصفيق متواصل.

واشاد عادل عبد السلام بما وصفه المستوى الرائع للموهوبين بالمهرجان واعلن رعاية التربية والتعليم للموهوبين من طلاب وطالبات المدارس.