رئيس “مركزية الوجه القبلي” بالأوقاف يجتمع بقيادات الدعوة بأسيوط

عقد عاطف جلال ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه القبلي بوزارة الأوقاف ، اليوم الاثنين ، اجتماعًا بقيادات الدعوة ، ومديري عام الإدارات بمحافظة أسيوط ، وبحضور الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، وذلك لمناقشة سبل تطوير النشاط الدعوى بالمساجد.

وقال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة هيكلة العمالة بالمساجد ، و ضرورة تطبيق فكرة المسجد الجامع والذي تسعي وزارة الأوقاف إلى تفعيله ، بالاضافه إلى اطمئنان رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه القبلي بوزارة الأوقاف ، على صرف الحد الأدنى للأجور طبقا لتعليمات وزير الأوقاف.

ومن جانبه، أكد عاطف جلال ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه القبلي بوزارة الأوقاف ، حرص الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، على الوقوف علي احتياجات الأئمة ومديري الإدارات وحل أي مشاكل لهم والتأكيد على نشر الفكر الوسطي والمعتدل.