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رئيس “مركزية الوجه القبلي” بالأوقاف يجتمع بقيادات الدعوة بأسيوط

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رئيس “مركزية الوجه القبلي” بالأوقاف يجتمع بقيادات الدعوة بأسيوط رئيس “مركزية الوجه القبلي” بالأوقاف يجتمع بقيادات الدعوة بأسيوط

عقد عاطف جلال ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه القبلي بوزارة الأوقاف  ، اليوم الاثنين ، اجتماعًا  بقيادات الدعوة ، ومديري عام الإدارات بمحافظة أسيوط ، وبحضور الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ،  وذلك لمناقشة سبل تطوير النشاط الدعوى بالمساجد.

وقال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تم   خلال الاجتماع مناقشة  هيكلة العمالة بالمساجد ، و ضرورة تطبيق  فكرة المسجد الجامع والذي تسعي وزارة الأوقاف  إلى تفعيله ، بالاضافه إلى اطمئنان رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه القبلي بوزارة الأوقاف  ، على صرف الحد الأدنى  للأجور طبقا لتعليمات وزير الأوقاف.

ومن جانبه، أكد  عاطف جلال ،  رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه القبلي بوزارة الأوقاف  ، حرص  الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف  ، على الوقوف  علي احتياجات الأئمة ومديري الإدارات وحل أي مشاكل لهم والتأكيد على نشر الفكر الوسطي والمعتدل.

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