مصرع اثنين من العناصر الخطرة بجزيرة العتامنة بسوهاج بعد اشتباكات مع الأمن‎

لقى اثنين من العناصر الخطرة المستهدفين مصرعهم بعد اقتحام قوات امن سوهاج لمنازلهم.

كانت اشتباكات قد نشبت ، صباح اليوم ، بين قوات الشرطة وبعض الخارجين عن القانون بمركز طما بمحافظة سوهاج ، أسفرت عن استشهاد العقيد الهامي عبد المنعم رئيس فرع إدارة البحث الجنائي بشمال سوهاج أثناء إشتراكه في ذات الحملة الأمنية ، وقامت قوات الأمن بتطويق منطقة الأحداث بعدد كبير من أجهزة وقوات الشرطة للسيطرة علي الموقف والقاء القبض علي المطلوبين.

وما زالت قوات الأمن تفرض كردون أمنى حول منطقة الأحداث حتى تتمكن من القضاء على كافة البؤر.