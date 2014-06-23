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الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على 12 وزيراً سورياً

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الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على 12 وزيراً سورياً الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على 12 وزيراً سورياً

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الاثنين على تجميد أصول 12 وزيراً في السورية وفرض حظر على سفرهم متهماً إياهم “بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.”
> وتابع البيان بحسب ما جاءت به جريدة “الحياه اللندنية” ان 12 وزيراً ستنشر اسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد الثلثاء سيتم “تجميد اصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الاوروبي” بسبب “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها”.
> وبهذا القرار يرتفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سورية إلى 191 فرداً. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.
> كما تشمل العقوبات الاوروبية 53 كياناً لا سيما المصرف المركزي في سورية الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الاوروبي.
> ويستمر العمل بالعقوبات الاوروبية حتى الاول من  (يونيو) 2015 وهي تشمل ايضاً حظراً على النفط وتجارة الاسلحة مع سوريا

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