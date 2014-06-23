اعتقال ٣٧ فلسطينيًا فجر الاثنين بالضفة الغربية مع استمرار التصعد الإسرائيلي

واصل الجيش الاسرائيلي عدوانه لليوم الحادي عشر علي التوالي بمختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث اعتقل اليوم الاثنين نحو ٣٧ فلسطينيا من محافظات نابلس وجنين والخليل والقدس وبيت لحم، تخللها عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل.

ففي محافظة نابلس، اعتقل جنود اسرائيل ثمانية مواطنين من بينهم أربعة من الطلبة الجامعيين بعد ان قامت قوات الاختلال -معززة بآليات عسكرية- باقتحام عدة أحياء في مدينة نابلس. كما اندلعت مواجهات في مخيم عسكر شرق نابلس عقب مداهمته، و أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وفتشت عدداً من المنازل، واعتقلت شقيقين.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة ميثلون جنوب جنين، وأصابت آخر بعيار معدني في بلدة قباطية، عقب المواجهات التي اندلعت في محيط المدينة ومخيمها وبلدات أخرى.

فقد اقتحمت الاحتلال بلدة ميثلون، واعتقلت مواطنا (39عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

وفي بلدة قباطية، أصيب شاب (20عاما)، بعيار معدني بالساق خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في البلدة.

كما داهمت قوات الاحتلال مدينة جنين ونشرت القناصة على أسطح العديد من المنازل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع عقب مداهمتها لتلك المنازل، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال عشرة مواطنين بعد مداهمات للعديد من القرى و أقدمت على فتح محلات تجارية بالمدينة بالقوة، وكسّرت الأبواب، وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها وحطمت أثاثها، فضلا عن استمرار عمليات الإنزال في الخليل والتي تعد اكثر محافظات الصفة تضررا من العدوان الاسرائيلي. الحالي.

ومن مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين، بعد اقتحام مناطق شارع الصف، ووادي معالي، والمسلخ، ومداهمة عددا من منازل المواطنين وتفتيشها، كما نصبت حواجز عدة على بعض مداخل المحافظة، وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات راكبيها .

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية شبان من نشطاء المقاومة الشعبية في بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، واقتادتهم إلى مركز تحقيق. كما قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام بلدة أبو ديس، وأغلقت منافذها، وشرعت بحملات دهم واسعة لمنازلها، تخللها أعمال تخريب بمحتوياتها، واعتقلت عددا من الشبان ، وطفلا ، أعقبه اندلاع مواجهات مع سكان البلدة، دون وقوع أي إصابات.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال شابين من قرية أبو غوش غربي القدس المحتلة. وكانت الناطقة بلسان شرطة الاحتلال، قد قالت في وقت سابق إن اعتقال الشابين جاء على خلفية مشاركتهما بالحرائق الواسعة التي اندلعت عصر يوم أمس الأحد في عدة أنحاء بالمنطقة، وأسفرت عن وقوع أضرار مادية جسيمة، وإصابة اثنين من رجال الإطفاء بجروح طفيفة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

والجدير بالذكر ان حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت حتي اليوم ما يقرب من ٤٠٠ فلسطيني تنفذها اسرائيل بمختلف محافظات الضفة الغربية منذ إعلانها عن اختفاء ثلاث من مستوطنيها بمنطقة قربية من محافظة الخليل ليل ١٢ يونيو الجاري.

أ ش أ