المتهمون فى «خلية الماريوت» بعد الحكم بالسجن: «الله أكبر.. لا تظن السجن قهراً»

استقبل مراسلو قناة الجزيرة القطرية وباقى المتهمين فى قضية «خلية الماريوت» الإرهابية قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 11 متهم هارب و7 سنوات لـ 7 متهمين وبراءة نجل البلتاجى وآخر ، بالتهليل «الله أكبر الله أكبر» وظل يرددون «القضية هى هى أحبس واحد أحبس 100» و«الداخلية بلطجية» و «يسقط يسقط حكم العسكر ، لا تظن السجن قهراً رب سجن قاد نصراً»، كما ظلوا يرددون بعض المقاطع من أغنية غرباء .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، اليوم، بمعاقبة 11 متهم هارب فى قضية «خلية الماريوت» بالسجن المشدد 10 سنوات و7 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات وبراءة نجل البلتاجى ومتهم آخر وحبس متهم 3 سنوات أخرين وغرامة 5 ألاف جنيه فى الاتهام الوادر بأمر الإحالة رقم 5 .