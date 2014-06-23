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المتهمون فى «خلية الماريوت» بعد الحكم بالسجن: «الله أكبر.. لا تظن السجن قهراً»

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المتهمون فى «خلية الماريوت» بعد الحكم بالسجن: «الله أكبر.. لا تظن السجن قهراً» المتهمون فى «خلية الماريوت» بعد الحكم بالسجن: «الله أكبر.. لا تظن السجن قهراً»

 

خلية الماريوت

استقبل مراسلو قناة الجزيرة القطرية وباقى المتهمين فى قضية «خلية الماريوت» الإرهابية قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 11 متهم هارب و7 سنوات لـ 7 متهمين وبراءة نجل البلتاجى وآخر ، بالتهليل «الله أكبر الله أكبر» وظل يرددون «القضية هى هى أحبس واحد أحبس 100» و«الداخلية بلطجية» و «يسقط يسقط حكم العسكر ، لا تظن السجن قهراً رب سجن قاد نصراً»، كما ظلوا يرددون بعض المقاطع من أغنية غرباء .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، اليوم، بمعاقبة 11 متهم هارب فى قضية «خلية الماريوت» بالسجن المشدد 10 سنوات و7 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات وبراءة نجل البلتاجى ومتهم آخر وحبس متهم 3 سنوات أخرين وغرامة 5 ألاف جنيه فى الاتهام الوادر بأمر الإحالة رقم 5 .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وحضور المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

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