28 مخالفة ملصقات “صلى على النبي” خلال حملة مرورية بالمنوفية

واصلت إدارة مرور المنوفية فى حملاتها اليومية لضبط الشارع المنوفى وضبط المخالفين وإزالة الملصقات وتحرير مخالفات وتطيق قانون المرور الجديد تحرير 28 مخالفة لملصقات ” صلى على النبى ” .

حيث شنت مرور المنوفية صباح اليوم الاثنين حملة مكبرة بمراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 24 دراجة نارية بدون لوحات و139 حالة سحب تراخيص و178 حالة انتظار خاطى وتم رفعها بالونش و46 حالة تصالح فورى و8 سيارات بدون لوحات و8 توك توك بدون لوحات و49 عدم إستخدام حزام الامان و32 تحدث فى المحمول و 28 مخالفة ملصقات و664 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.