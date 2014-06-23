محلب يفوض وزيري التجارة والاستثمار في بعض اختصاصاته

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، قراراً بتفويض وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة في تطبيق قانون المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية الصادر به القانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك فيما عدا اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه.

كما أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، قراراً بتولي وزير الاستثمار الإشراف على الهيئة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وله إصدار ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام قانون المناطق الاقتصادية، وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003.