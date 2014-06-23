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صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع انتصاف جلسة تداول اليوم

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صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع انتصاف جلسة تداول اليوم صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع انتصاف جلسة تداول اليوم

البورصة المصرية

وصلت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم إلى منتصفها، شاهدةً صعود جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، لتسيطر الحالة البيعية على تعاملات الستثمرين المصريين رغم تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان عن استثمارات محلية مستهدفة خلال الفترة القادمة بـ230 مليار جنيه.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.41%، بمقدار 34 نقطة، ليسجل 8,349.61 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.81%، بمقدار 5 نقاط، ليسجل 595.22 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر مؤشر EGX1100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.66%، بمقدار 7 نقاط، ليسجل 1,044.39 نقطة.

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