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دار الإفتاء: تصريحات وجدي غنيم ضد الجيش المصري هوجاء

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دار الإفتاء: تصريحات وجدي غنيم ضد الجيش المصري هوجاء دار الإفتاء: تصريحات وجدي غنيم ضد الجيش المصري هوجاء

دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية رفضها التام للتصريحات الهوجاء التي أطلقها وجدي غنيم – الهارب من العدالة -عن الجيش المصري.
> وشددت دار الإفتاء – في بيان لها ردًا على تصريحات وجدي غنيم التي رصدها مرصد فتاوى التكفير بدار الإفتاء – على أن تماسك الجيش المصري من أكبر نعم الله على المنطقة بأسرها، لأنه صمام الأمن لشعب والشعوب العربية جميعًا.
> وأضافت دار الإفتاء أن تلك التصريحات الشاذة التي يطلقها أمثال وجدي غنيم ما هي إلا وسيلة لتبرير الإرهاب ضد قوات الأمن والجيش المصري الذي يعد خير أجناد الأرض، كما وصفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
> وحذرت دار الإفتاء المصرية من الالتفات لتلك الدعوات والتصريحات المتطرفة، التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى والفساد في الأرض، وتدمير البلاد والعباد.

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