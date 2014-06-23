داني داير يخون زوجته مع طالبة تصغره بـ 15 عاماً

إعترف الممثّل الإنكليزي Danny Dyer البالغ من العمر 36 عاماً، بخيانته لزوجته وأم أولاد Joanne Mas، مع طالبة في الـ 21 من عمرها.

وذكرت بعض المصادر أن Dyer قضى ليلة مع تلك الفتاة، بعد أن إلتقاها في أحد النوادي الليليّة، وقامت هي بتصويره عارياً على هاتفها الجوّال.

بعد تلك الليلة، قام Danny بتبديل رقم هاتفه، ولم يلتقِ تلك الطالبة مجددّاً، حسب ما أفاد أحد المقربّين منه.

وقالت إحدى صديقات الطالبة المجهولة: صديقتي لم تكن تعلم أنّه متزوّج وهو لم يوحِ لها بهذا الأمر خلال حديثهما.

وأضافت: تبادلا الأحاديث طوال السهرة، وعندما تأخّر الوقت قررّا مغادرة النادي سويّاً.. شعرت هي ببعض الخجل في البداية، لكنّهما أمضيا الليلة معاً.

تجدر الإشارة إلى أن Danny Dyer و Joanne Mas متزوّجان منذ 19 عاماً، ولديهما 3 أولاد Dani ، Sunnie، و Joanne.

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