«أوقاف الإسكندرية» تخصص 70 مسجدًا للاعتكاف في رمضان.. وتحظره في الزوايا

قال الشيخ محمد نور، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تخصيص 70 مسجداً من المساجد الكبرى في المحافظة للاعتكاف خلال شهر رمضان الكريم موزعة على إدارات الأوقاف الثمانية، مشيراً إلى أنه يشترط أن يكون المعتكف من أبناء المنطقة الموجود بها المسجد.

وأوضح «نور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف فقد تقرر منع الاعتكاف في جميع الزوايا والمصليات وعدم التساهل في هذا الأمر نظراً لضيق مساحة الزاوية والمصلية.

وأضاف: «ستقام قوافل بجميع مراكز الشباب بالمحافظة لتوعية الشباب وغرس مبادئ الإسلام وقيمه وأخلاقه من خلال المنبر بتوجيه المواطنين بالعمل على وحدة الصف فضلاً عن إقامة صلاة التراويح بجزء كامل في مسجد القائد إبراهيم يومياً».

وأكد وكيل الوزارة أنه حتى الآن تم غلق 909 زوايا مخالفة للشروط والضوابط القانونية بعد أسبوعين فقط من صدور قانون تنظيم الخطابة من وزارة الأوقاف فضلاً عن تحرير محاضر لـ75 خطيباً غير أزهري من بينهم قيادات سلفية مثل الشيخ أحمد محمد حطيبة.

وقال إنه لن يسمح لأي خطيب باعتلاء منابر مساجد وزارة الأوقاف دون الحصول على تصريح من الوزارة بإلقاء الخطب أو الدروس الدينية من غير الأزهريين أو من غير خريجي معهد إعداد الدعاة.