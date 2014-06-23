تموين السويس يدشن غرفة عمليات لمراقبة الأسواق برمضان‎

قال مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس أنهم قاموا بتدشين غرفة عمليات ، صباح اليوم ، من أجل تلقي الشكاوي من المواطنين ومراقبة الأسواق خلال شهر رمضان الكريم.

أضاف وكيل وزارة التموين أن هناك خطة تم وضعها وسوف يتم تطبيقها الأسبوع الجاري من أجل عمل حملات موسعة على الأسواق تحت اشراف مفتشي التموين على المخابز والاسواق وفحص المحال التجارية والتأكد من جودة المواد المعروضة والشهادات الصحية.

تابع أن جميع المخابز سوف تعمل طوال النهار بشهر رمضان وسوف يتم التنسيق وإعلان عمل المخابز كلا حسب منطقته فضلا عن متابعة ومراقبة المخابز وعملها طوال الشهر الكريم.

أضاف وكيل وزارة التموين أن منظومة الخبز بالسويس تسير بشكل جيد ورائع والمواطنين راضين عنها وأنهم لم يتلقوا اى مشاكل فيها نهائيا.